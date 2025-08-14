Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
ФСБ рассказала о координатах для ударов по создававшим ракеты ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 14.08.2025
ФСБ рассказала о координатах для ударов по создававшим ракеты ВПК Украины
ФСБ рассказала о координатах для ударов по создававшим ракеты ВПК Украины
ФСБ России сообщила, что имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в этой программе. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в этой программе.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.
"В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Россия сорвала украинскую ракетную программу
