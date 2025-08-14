https://ria.ru/20250814/fsb-2035162172.html
ФСБ рассказала о координатах для ударов по создававшим ракеты ВПК Украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в этой программе. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
