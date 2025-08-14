Рейтинг@Mail.ru
На Киргизско-Российском бизнес-форуме подписали около 30 соглашений - РИА Новости, 14.08.2025
10:22 14.08.2025 (обновлено: 12:29 14.08.2025)
На Киргизско-Российском бизнес-форуме подписали около 30 соглашений
На Киргизско-Российском бизнес-форуме подписали около 30 соглашений - РИА Новости, 14.08.2025
На Киргизско-Российском бизнес-форуме подписали около 30 соглашений
Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2025
россия
киргизия
иссык-куль (озеро)
экономика
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – РИА Новости. Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. "Сегодняшний седьмой Кыргызско-Российский экономический форум стал крупнейшим за всю историю, который проводил Российско-Кыргызский фонд развития. Было подписано порядка 30 документов на общую сумму 270 миллионов долларов", - заявил глава фонда. По словам Новикова, это соглашения в сфере авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства. "Отличительной особенностью этого форума является то, что впервые …здесь проходит выездная сессия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Это еще раз подчеркивает, что международные площадки, авторитетные площадки доверяют Кыргызстану. Они готовы вместе с нами проводить совместные мероприятия, они готовы отправлять представительные делегации. Здесь участвуют больше тысячи человек, около 100 компаний представили свою продукцию в рамках выставки… Уверен, что такие авторитетные площадки, как этот форум, позволят во многом подчеркнуть имидж Кыргызской Республики как надежного партнера для мировых рынков, надежного партнера с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения вложений в страну", - подчеркнул Новиков.Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
россия
киргизия
иссык-куль (озеро)
россия, киргизия, иссык-куль (озеро), экономика
Россия, Киргизия, Иссык-Куль (озеро), Экономика
На Киргизско-Российском бизнес-форуме подписали около 30 соглашений

Россия и Киргизия подписали на форуме на Иссык-Куле соглашения на $270 миллионов

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг – РИА Новости. Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков.
"Сегодняшний седьмой Кыргызско-Российский экономический форум стал крупнейшим за всю историю, который проводил Российско-Кыргызский фонд развития. Было подписано порядка 30 документов на общую сумму 270 миллионов долларов", - заявил глава фонда.
По словам Новикова, это соглашения в сфере авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства.
"Отличительной особенностью этого форума является то, что впервые …здесь проходит выездная сессия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Это еще раз подчеркивает, что международные площадки, авторитетные площадки доверяют Кыргызстану. Они готовы вместе с нами проводить совместные мероприятия, они готовы отправлять представительные делегации. Здесь участвуют больше тысячи человек, около 100 компаний представили свою продукцию в рамках выставки… Уверен, что такие авторитетные площадки, как этот форум, позволят во многом подчеркнуть имидж Кыргызской Республики как надежного партнера для мировых рынков, надежного партнера с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения вложений в страну", - подчеркнул Новиков.
Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии
