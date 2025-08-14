Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025

Налоговая ликвидирует фирму рэпера Влади*
Культура
 
14:50 14.08.2025 (обновлено: 15:15 14.08.2025)
Налоговая ликвидирует фирму рэпера Влади*
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Налоговая приняла решение об исключении из ЕГРЮЛ компании "Респект продакшн" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич, признан в РФ иноагентом) из группы "Каста", выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. По данным из регистрационных документов, датой внесения записи о принятии решения по предстоящему исключению компании из ЕГРЮЛ значится 9 июля. Как следует из информации ресурса "БИР-Аналитик", у компании не заблокированы счета, задолженности нет. Согласно документам, "Респект продакшн" зарегистрировали в ноябре 2007 года. По информации ресурса "БИР-Аналитик", компания занималась деятельностью агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации. По данным сервиса, Лешкевич* был единственным учредителем компании с 2009 года. Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.* признан в РФ иноагентом.
россия
украина
Налоговая исключила из ЕГРЮЛ компанию Влади из группы "Каста"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Налоговая приняла решение об исключении из ЕГРЮЛ компании "Респект продакшн" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич, признан в РФ иноагентом) из группы "Каста", выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
По данным из регистрационных документов, датой внесения записи о принятии решения по предстоящему исключению компании из ЕГРЮЛ значится 9 июля.
Как следует из информации ресурса "БИР-Аналитик", у компании не заблокированы счета, задолженности нет.
Согласно документам, "Респект продакшн" зарегистрировали в ноябре 2007 года. По информации ресурса "БИР-Аналитик", компания занималась деятельностью агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации. По данным сервиса, Лешкевич* был единственным учредителем компании с 2009 года.
Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
* признан в РФ иноагентом.
