Налоговая ликвидирует фирму рэпера Влади*

Налоговая ликвидирует фирму рэпера Влади* - РИА Новости, 14.08.2025

Налоговая ликвидирует фирму рэпера Влади*

Налоговая приняла решение об исключении из ЕГРЮЛ компании "Респект продакшн" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич, признан в РФ иноагентом) из группы "Каста"

2025-08-14T14:50:00+03:00

2025-08-14T14:50:00+03:00

2025-08-14T15:15:00+03:00

культура

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035286318_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_26829146043ea99dfe5b33eda9647419.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Налоговая приняла решение об исключении из ЕГРЮЛ компании "Респект продакшн" рэпера Влади* (Владислав Лешкевич, признан в РФ иноагентом) из группы "Каста", выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. По данным из регистрационных документов, датой внесения записи о принятии решения по предстоящему исключению компании из ЕГРЮЛ значится 9 июля. Как следует из информации ресурса "БИР-Аналитик", у компании не заблокированы счета, задолженности нет. Согласно документам, "Респект продакшн" зарегистрировали в ноябре 2007 года. По информации ресурса "БИР-Аналитик", компания занималась деятельностью агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации. По данным сервиса, Лешкевич* был единственным учредителем компании с 2009 года. Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.* признан в РФ иноагентом.

россия

украина

2025

Новости

россия, украина