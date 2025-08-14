https://ria.ru/20250814/fidan-2035406344.html
Источник сообщил, что Фидан не встречался с главой "Моссада" в Дохе
2025-08-14T23:20:00+03:00
АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Сообщения о якобы встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с директором израильской внешней разведки "Моссад" Давидом Барнеа в Дохе не соответствуют действительности, их присутствие там в одно и то же время было случайностью, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В ряде зарубежных и турецких СМИ со ссылкой на неназванные источники ранее появились сообщения о том, что Фидан провел встречу с директором "Моссада" в Дохе, где глава турецкой дипломатии находится с визитом для достижения прогресса в урегулировании конфликта в Газе. "Сообщения о том, что министр иностранных дел Фидан встретился с директором израильской службы внешней разведки "Моссад" во время своего визита в Доху, столицу Катара, чтобы обсудить вопросы Газы и региональные проблемы, не соответствует действительности. У министра иностранных дел Фидана не было такой встречи. Их одновременное присутствие в Дохе было чистым совпадением", - сообщил собеседник агентства. Турция разорвала отношения с Израилем с начала военной операции в Газе. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что контакты двух стран ведутся исключительно по линии разведывательных ведомств, которые в случае необходимости контактируют для деэскалации в регионе, в частности в Сирии.
