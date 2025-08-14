https://ria.ru/20250814/festival-2035209159.html
В Москве стартовал фестиваль "День Индии"
В Москве стартовал фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2025
В Москве стартовал фестиваль "День Индии"
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями. Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организовано несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на текущие волнующие вопросы и о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Также запланированы ежедневные кинопоказы признанных киношедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты", передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии
, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией
. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями. Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организовано несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на текущие волнующие вопросы и о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Также запланированы ежедневные кинопоказы признанных киношедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.