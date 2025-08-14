Рейтинг@Mail.ru
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
13:31 14.08.2025
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
Фермер похитил женщину в Алтайском крае, чтобы её возлюбленный лучше работал, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 14.08.2025
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Фермер похитил женщину в Алтайском крае, чтобы её возлюбленный лучше работал, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Рубцовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров у него работают несколько местных жителей. "В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, злоумышленник приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие. Чтобы мужчина не смог вновь сбежать, он приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и несколько дней удерживал, лишая свободы, пока женщину не освободили сотрудники полиции", - сообщают в ведомстве. Отмечается, что горе-фермер задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Фермер похитил женщину в Алтайском крае, чтобы её возлюбленный лучше работал, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Рубцовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров у него работают несколько местных жителей.
"В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, злоумышленник приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие. Чтобы мужчина не смог вновь сбежать, он приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и несколько дней удерживал, лишая свободы, пока женщину не освободили сотрудники полиции", - сообщают в ведомстве.
Отмечается, что горе-фермер задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
