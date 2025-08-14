https://ria.ru/20250814/fermer-2035242836.html
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал - РИА Новости, 14.08.2025
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
Фермер похитил женщину в Алтайском крае, чтобы её возлюбленный лучше работал, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:31:00+03:00
2025-08-14T13:31:00+03:00
2025-08-14T13:44:00+03:00
происшествия
рубцовский район
алтайский край
россия
республика алтай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Фермер похитил женщину в Алтайском крае, чтобы её возлюбленный лучше работал, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Рубцовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров у него работают несколько местных жителей. "В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, злоумышленник приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие. Чтобы мужчина не смог вновь сбежать, он приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и несколько дней удерживал, лишая свободы, пока женщину не освободили сотрудники полиции", - сообщают в ведомстве. Отмечается, что горе-фермер задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250714/pokhischenie-2029082729.html
рубцовский район
алтайский край
россия
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рубцовский район, алтайский край, россия, республика алтай
Происшествия, Рубцовский район, Алтайский край, Россия, Республика Алтай
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
На Алтае 50-летний фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Фермер похитил женщину в Алтайском крае, чтобы её возлюбленный лучше работал, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Рубцовского района
. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ
(похищение человека)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров у него работают несколько местных жителей.
"В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, злоумышленник приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие. Чтобы мужчина не смог вновь сбежать, он приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и несколько дней удерживал, лишая свободы, пока женщину не освободили сотрудники полиции", - сообщают в ведомстве.
Отмечается, что горе-фермер задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.