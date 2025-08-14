Сийярто рассказал, без чего невозможно безопасное существование Европы
Сийярто: безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Для будущего безопасного функционирования Европы партнёрство с Россией необходимо. И это необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава. Неужели кто-то всерьёз полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
По его словам, те, кто не способен этого понять, "к сожалению, представляют угрозу для будущей европейской безопасности".
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
