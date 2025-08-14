Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, без чего невозможно безопасное существование Европы
15:16 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/evropa-2035286758.html
Сийярто рассказал, без чего невозможно безопасное существование Европы
Сийярто рассказал, без чего невозможно безопасное существование Европы - РИА Новости, 14.08.2025
Сийярто рассказал, без чего невозможно безопасное существование Европы
Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:16:00+03:00
2025-08-14T15:16:00+03:00
в мире
россия
европа
аляска
петер сийярто
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Для будущего безопасного функционирования Европы партнёрство с Россией необходимо. И это необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава. Неужели кто-то всерьёз полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". По его словам, те, кто не способен этого понять, "к сожалению, представляют угрозу для будущей европейской безопасности". Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
https://ria.ru/20250813/evropa-2035019883.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
в мире, россия, европа, аляска, петер сийярто, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Аляска, Петер Сийярто, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
Сийярто рассказал, без чего невозможно безопасное существование Европы

Сийярто: безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с РФ

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Безопасное существование Европы невозможно без сотрудничества с Россией, и те, кто этого не понимают, представляют угрозу для европейских стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Для будущего безопасного функционирования Европы партнёрство с Россией необходимо. И это необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава. Неужели кто-то всерьёз полагает, что можно говорить о европейской безопасности в будущем, исключая Россию? Это невозможно", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Еврокомиссия нацелилась на смену власти в Венгрии, узнала СВР
13 августа, 14:55
По его словам, те, кто не способен этого понять, "к сожалению, представляют угрозу для будущей европейской безопасности".
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
12 августа, 21:11
 
В миреРоссияЕвропаАляскаПетер СийяртоВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
