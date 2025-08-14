Рейтинг@Mail.ru
Милитаризация Европы - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка супертега - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости Аналитика
 
08:00 14.08.2025 (обновлено: 10:50 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/evropa-2035078702.html
Милитаризация Европы
Милитаризация Европы - РИА Новости, 14.08.2025
Милитаризация Европы
МИА "Россия сегодня" совместно с Росконгрессом подготовило подробный доклад про ускорение темпов милитаризации Европы. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:00:00+03:00
2025-08-14T10:50:00+03:00
риа новости аналитика
европа
милитаризация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d67137525c9f368d5a105d93128541a4.jpg
МИА "Россия сегодня" совместно с Росконгрессом подготовило подробный доклад про ускорение темпов милитаризации Европы.
https://ria.ru/20250814/geopolitika-2034007500.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_d02a17fd2248f0b2b422b20b0898dfb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, милитаризация
РИА Новости Аналитика, Европа, Милитаризация

Милитаризация Европы

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МИА "Россия сегодня" совместно с Росконгрессом подготовило подробный доклад про ускорение темпов милитаризации Европы.
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
1 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
2 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
3 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
4 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
5 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
6 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
7 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
8 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
9 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
10 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
11 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
12 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
13 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
14 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
15 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
16 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
17 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
18 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
19 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
20 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
21 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
22 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
23 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
24 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
25 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
26 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
27 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
28 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
29 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
30 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
31 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
32 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
33 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
34 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
35 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
36 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
37 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
38 из 39
© РИА Новости / РосконгрессДоклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
39 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
1 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
2 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
3 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
4 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
5 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
6 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
7 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
8 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
9 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
10 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
11 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
12 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
13 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
14 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
15 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
16 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
17 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
18 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
19 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
20 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
21 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
22 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
23 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
24 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
25 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
26 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
27 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
28 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
29 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
30 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
31 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
32 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
33 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
34 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
35 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
36 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
37 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
38 из 39
Доклад о милитаризации Европы
© РИА Новости / Росконгресс
39 из 39
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Геополитика искусственного интеллекта
Вчера, 08:00
 
РИА Новости АналитикаЕвропаМилитаризация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала