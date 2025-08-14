Рейтинг@Mail.ru
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии
16:12 14.08.2025 (обновлено: 16:26 14.08.2025)
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии - РИА Новости, 14.08.2025
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии
Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа, заявило посольство РФ в Таллине.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа, заявило посольство РФ в Таллине.Ранее эстонский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ в Эстонии. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики."Враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии

Посольство в Таллине пообещало ответ на высылку российского дипломата из Эстонии

© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа, заявило посольство РФ в Таллине.
Ранее эстонский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ в Эстонии. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики.
"Враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2025 годах
13 августа, 15:42
 
