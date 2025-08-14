https://ria.ru/20250814/estoniya-2035302701.html
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии - РИА Новости, 14.08.2025
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии
Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа, заявило посольство РФ в Таллине. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:12:00+03:00
2025-08-14T16:12:00+03:00
2025-08-14T16:26:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа, заявило посольство РФ в Таллине.Ранее эстонский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ в Эстонии. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики."Враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.
Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии
Посольство в Таллине пообещало ответ на высылку российского дипломата из Эстонии