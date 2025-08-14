https://ria.ru/20250814/estoniya-2035302701.html

Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии

Посольство прокомментировало высылку российского дипломата из Эстонии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Эстонии не останется без ответа, заявило посольство РФ в Таллине.Ранее эстонский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ в Эстонии. Российского сотрудника обвинили в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя республики."Враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

