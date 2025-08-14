Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии предупредили об угрозе продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/estoniya-2035283667.html
В Эстонии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
В Эстонии предупредили об угрозе продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.08.2025
В Эстонии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:04:00+03:00
2025-08-14T15:04:00+03:00
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1f5859045e3423fc884588de07484449.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны. В конце июля телерадиокомпания ERR сообщала о том, что вирус распространился по всей Эстонии. "Мы имеем дело с опасным заболеванием, которое очень сильно влияет на наше производство продовольствия, самообеспечение, продовольственную безопасность... Стоит учесть, что сегодня у нас примерно у 10% свиноводческого сектора диагностирована африканская чума свиней, свыше 25 тысяч свиней уже получили диагноз АЧС, так что к этому нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова премьера ERR. Ранее председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия утверждали, что консервы будут производиться только из мяса незараженных животных. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20250726/ssha-2031565296.html
https://ria.ru/20250514/patrushev-2016900815.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_637:0:3366:2047_1920x0_80_0_0_5512cb1f23339f03b45f263d86521724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии предупредили об угрозе продовольственной безопасности

Африканская чума свиней угрожает продовольственной безопасности Эстонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии заявил, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) сильно влияет на продовольственную безопасность страны.
В конце июля телерадиокомпания ERR сообщала о том, что вирус распространился по всей Эстонии.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии
26 июля, 07:42
"Мы имеем дело с опасным заболеванием, которое очень сильно влияет на наше производство продовольствия, самообеспечение, продовольственную безопасность... Стоит учесть, что сегодня у нас примерно у 10% свиноводческого сектора диагностирована африканская чума свиней, свыше 25 тысяч свиней уже получили диагноз АЧС, так что к этому нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова премьера ERR.
Ранее председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия утверждали, что консервы будут производиться только из мяса незараженных животных.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом
14 мая, 15:12
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала