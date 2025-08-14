Рейтинг@Mail.ru
Fox News: подход главы офиса Зеленского раздражает США
19:42 14.08.2025
Fox News: подход главы офиса Зеленского раздражает США
Подход главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака раздражает Вашингтон, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подход главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака раздражает Вашингтон, сообщает телеканал Fox News. "Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон, мир внешней политики и его соотечественников на Украине", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам бывшего сотрудника сената, работавшего на республиканцев, Ермак зачастую просил встреч на Капитолийском холме, не имея повестки дня или конкретных просьб по теме поддержки Киева. "Ведение дел с (президентом США) Дональдом Трампом, с MAGA-республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами Джо Байдена, и нужно уметь разговаривать с обеими сторонами и в то же время разными способами. Это сложно. И он в этом ужасен", - рассказал экс-сотрудника сената в комментарии телеканалу. Кроме того, по словам нескольких украинских чиновников, Ермак стоял и за введением мер в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП, которые привели к протестам по всей Украине. "Это был план, созданный и воплощенный в жизнь Ермаком. Все остальные были просто инструментами в этом плане", - заявил телеканалу депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Газета Financial Times сообщала 7 июля, что за перестановками в украинском кабмине стоял Ермак. Позднее издание отметило, что перестановки были "важнейшим проектом" Ермака, добавляя, что, в частности, глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного. В конце мая издание Politico писало о том, что Ермак поспособствовал увольнению многих украинских чиновников, заменив их на лояльных, что вызвало тревогу на Украине и тихое смятение западных союзников. В апреле журнал Economist сообщал, что власть на Украине концентрируется в руках неизбранных чиновников из офиса Зеленского, а не в правительстве или парламенте.
