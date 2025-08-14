https://ria.ru/20250814/eksporter-2035376915.html

В Омске наградили победителей конкурса "Экспортер года" в СФО

2025-08-14T18:46:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торжественное награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" по Сибирскому федеральному округу состоялось 14 августа в Омске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Награды от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) получили компании и индивидуальные предприниматели, которые в 2024 году добились значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности. В этом году лауреатами премии в округе стали 40 организаций и предпринимателей, занявшие в общей сложности 56 призовых мест", - говорится в сообщении.Награды лучшим экспортерам Сибири вручили заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, советник министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Сухарев, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников, координатор по Сибирскому федеральному округу Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Антон Жеребцов и координатор региональных отделений "Опоры России" в Сибирском федеральном округе Сергей Соколов.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, - это знак государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении конкурентоспособной российской продукции на зарубежные рынки.За достижения в области экспорта были отмечены 11 омских компаний. Регион выделяется на Всероссийском конкурсе "Экспортер года" комбинацией промышленного и агропромышленного экспорта с акцентом на глубокую переработку, в отличие от других регионов Сибири, ориентированных на сырьевой экспорт."В непростых экономических условиях наши экспортеры демонстрируют не просто устойчивость, а способность адаптироваться и находить новые возможности для развития. Победы омских компаний на конкурсе "Экспортер года" — это подтверждение их высокого профессионализма и конкурентоспособности. Мы, со своей стороны, будем и дальше создавать условия для расширения их присутствия на мировых рынках", - отметил Шпиленко.Компании Сибирского федерального округа вносят значительный вклад в развитие промышленного экспорта России. Они предлагают качественную и конкурентоспособную продукцию — от косметики и сельхозтехники до технологий искусственного интеллекта."Премия "Экспортер года" — это не просто признание заслуг компаний, а важный сигнал всему деловому сообществу о том, что промышленный экспорт способен быть драйвером экономического роста страны. Сегодня предприятия, выводящие свою продукцию на международные рынки, укрепляют позиции России в глобальной торговле, создают рабочие места и стимулируют развитие высокотехнологичных производств. Наша задача - и дальше расширять поддержку экспортеров, помогать им выходить в новые страны и занимать лидирующие позиции в своих отраслях", - подчеркнул Галиуллин.Напомним, Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" озвучила имена победителей в Сибирском федеральном округе 15 июля."Сегодня Россия - одна из двадцати стран-лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия: за последние пять лет мы поднялись в мировом рейтинге государств-экспортеров продукции АПК на 17 место в стоимостном выражении. В натуральном выражении по итогам 2024 года мы занимаем 3 место. Экспорт продукции АПК системно и последовательно развивается, мы достигли серьезных успехов и лидирующих позиций в зерновой, рыбной и масложировой отраслях. Огромная заслуга в этом - у предприятий, которые заявили о себе в конкурсе "Экспортер года", - отметил Сухарев.Усиливать позиции на внешних рынках и осваивать новые ниши бизнесу СФО помогает системная региональная и федеральная поддержка."Только в 2024 году при содействии РЭЦ экспортеры Сибири поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 1,8 миллиарда долларов. Комплексную поддержку получили около 2800 компаний округа. Российский экспортный центр совместно с региональными и федеральными властями продолжит активно поддерживать предприятия округа, предоставляя все необходимые инструменты и сервисы для поддержки экспортеров и тех, кто хочет им стать", — сообщил Молодцов.Отбор победителей конкурса проходит в два этапа: сначала определяются лучшие экспортеры в каждом из восьми федеральных округов, а затем — национальные лидеры среди победителей окружных этапов. Торжественная церемония награждения федеральных лауреатов состоится на Международном форуме "Сделано в России", который состоится 21 октября в Москве, регистрация на него уже открыта.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

