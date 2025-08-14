https://ria.ru/20250814/egipet-2035285850.html

Источник уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с россиянами в Египте

КАИР, 14 авг — РИА Новости. В египетской провинции Южный Синай в ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, пострадали сорок три человека, включая 39 туристов, сообщил РИА Новости египетский медицинский источник."Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка", — сказал источник.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации российского посольства в стране, погибла женщина, еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, всего в автобусе ехали около 40 россиян. Посольство уточнило, что машина врезалась в ограждение и упала на бок.

