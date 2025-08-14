https://ria.ru/20250814/egipet-2035285850.html
Источник уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с россиянами в Египте
Источник уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с россиянами в Египте - РИА Новости, 14.08.2025
Источник уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с россиянами в Египте
В египетской провинции Южный Синай в ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, пострадали сорок три человека, включая 39 туристов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:11:00+03:00
2025-08-14T15:11:00+03:00
2025-08-14T16:18:00+03:00
туризм
египет
новости - туризм
россия
coral travel
южный синай (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035314093_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_36f3f71a0429574218190c11a25417da.jpg
КАИР, 14 авг — РИА Новости. В египетской провинции Южный Синай в ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, пострадали сорок три человека, включая 39 туристов, сообщил РИА Новости египетский медицинский источник."Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка", — сказал источник.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации российского посольства в стране, погибла женщина, еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, всего в автобусе ехали около 40 россиян. Посольство уточнило, что машина врезалась в ограждение и упала на бок.
https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html
египет
россия
южный синай (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035314093_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_11cfc32e626f20de1c833705dd2c9b45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, новости - туризм, россия, coral travel, южный синай (мухафаза)
Туризм, Египет, Новости - Туризм, Россия, Coral Travel, Южный Синай (мухафаза)
Источник уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с россиянами в Египте
В ДТП с россиянами в Египте пострадали 43 человека, включая 39 туристов