Туроператор уточнил данные о ДТП с российскими туристами в Египте

Туроператор уточнил данные о ДТП с российскими туристами в Египте

Порядка 40 туристов из России находилось в автобусе, который попал в ДТП в Египте, один человек погиб, двое - в тяжелом состоянии, уточнили РИА Новости в...

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 40 туристов из России находилось в автобусе, который попал в ДТП в Египте, один человек погиб, двое - в тяжелом состоянии, уточнили РИА Новости в пресс-службе туроператора Coral Travel. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса. "Сорок человек было в автобусе", - сообщили в компании, уточнив, что все они - туристы из России. "Один человек погиб, двое - в тяжелом состоянии", - добавили в туроператоре. Ранее в четверг в Coral Travel сообщили, что принимающая компания туроператора находится в контакте с властями Египта и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить поддержку российским туристам. В туроператоре также заявили, что следят за ситуацией и прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам.

