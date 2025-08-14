Туроператор уточнил данные о ДТП с российскими туристами в Египте
Coral Travel: в попавшем в ДТП в Египте автобусе было 40 туристов из России
© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 40 туристов из России находилось в автобусе, который попал в ДТП в Египте, один человек погиб, двое - в тяжелом состоянии, уточнили РИА Новости в пресс-службе туроператора Coral Travel.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса.
«
"Сорок человек было в автобусе", - сообщили в компании, уточнив, что все они - туристы из России.
"Один человек погиб, двое - в тяжелом состоянии", - добавили в туроператоре.
Ранее в четверг в Coral Travel сообщили, что принимающая компания туроператора находится в контакте с властями Египта и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить поддержку российским туристам. В туроператоре также заявили, что следят за ситуацией и прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам.
