https://ria.ru/20250814/egipet-2035230972.html

В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте

В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте - РИА Новости, 14.08.2025

В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте

Автобус с россиянами, попавший в ДТП на пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, врезался в ограждение и упал на бок, сообщило посольство РФ в Египте. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:56:00+03:00

2025-08-14T12:56:00+03:00

2025-08-14T12:56:00+03:00

туризм

россия

египет

шарм-эш-шейх

coral travel

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035314093_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_36f3f71a0429574218190c11a25417da.jpg

КАИР, 14 авг - РИА Новости. Автобус с россиянами, попавший в ДТП на пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, врезался в ограждение и упал на бок, сообщило посольство РФ в Египте. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, в автобусе было порядка 40 россиян. "По имеющейся информации, он (автобус - ред.) врезался в ограждение и упал на бок", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html

россия

египет

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, египет, шарм-эш-шейх, coral travel, новости - туризм