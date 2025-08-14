https://ria.ru/20250814/egipet-2035230972.html
В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте
В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте - РИА Новости, 14.08.2025
В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте
Автобус с россиянами, попавший в ДТП на пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, врезался в ограждение и упал на бок, сообщило посольство РФ в Египте. РИА Новости, 14.08.2025
КАИР, 14 авг - РИА Новости. Автобус с россиянами, попавший в ДТП на пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, врезался в ограждение и упал на бок, сообщило посольство РФ в Египте. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса. Позднее в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили РИА Новости, что двое туристов из России после ДТП находятся в тяжелом состоянии, в автобусе было порядка 40 россиян. "По имеющейся информации, он (автобус - ред.) врезался в ограждение и упал на бок", - заявили в посольстве.
В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте
