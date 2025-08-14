https://ria.ru/20250814/egipet-2035191680.html

Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Российская туристка погибла в ДТП в Египте - РИА Новости, 14.08.2025

Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Россиянка погибла ночью в ДТП по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, еще один соотечественник получил ранения, сообщило российское посольство в Египте. РИА Новости, 14.08.2025

КАИР, 14 авг — РИА Новости. Россиянка погибла ночью в ДТП по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, еще один соотечественник получил ранения, сообщило российское посольство в Египте."Произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс", — рассказали там.Всего в автобусе находилось 19 человек. Консульский отдел оказывает помощь россиянам в координации с властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией.

