https://ria.ru/20250814/egipet-2035191680.html
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
Российская туристка погибла в ДТП в Египте - РИА Новости, 14.08.2025
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
Россиянка погибла ночью в ДТП по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, еще один соотечественник получил ранения, сообщило российское посольство в Египте. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:50:00+03:00
2025-08-14T10:50:00+03:00
2025-08-14T15:33:00+03:00
туризм
шарм-эш-шейх
каир (город)
россия
новости - туризм
египет
coral travel
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035203704_0:177:2730:1714_1920x0_80_0_0_e1bbf35df9b69979818f1c2350ac97bf.jpg
КАИР, 14 авг — РИА Новости. Россиянка погибла ночью в ДТП по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, еще один соотечественник получил ранения, сообщило российское посольство в Египте."Произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс", — рассказали там.Всего в автобусе находилось 19 человек. Консульский отдел оказывает помощь россиянам в координации с властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией.
https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html
шарм-эш-шейх
каир (город)
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035203704_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_367f18f4888dc5e368bc3fae06099b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарм-эш-шейх, каир (город), россия, новости - туризм, египет, coral travel, в мире, туризм
Туризм, Шарм-эш-Шейх, Каир (город), Россия, Новости - Туризм, Египет, Coral Travel, В мире, Туризм
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
В ДТП с автобусом из Шарм-эш-Шейха в Каир погибла российская туристка