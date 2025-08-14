https://ria.ru/20250814/economist-2035144226.html
СМИ назвали возможную тему переговоров Путина и Трампа
СМИ назвали возможную тему переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
СМИ назвали возможную тему переговоров Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в рамках встречи на Аляске более глубокую нормализацию дипломатических отношений и снятие... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в рамках встречи на Аляске более глубокую нормализацию дипломатических отношений и снятие санкций, пишет издание Economist. "Одной из потенциальных тем является более глубокая нормализация дипломатических и деловых отношений между США и Россией, включая снятие санкций... Другой аспект - сотрудничество в Арктике, например, в сфере энергетики", - говорится в статье. Издание пишет в этой связи, что арктическое сотрудничество уже обсуждалась Россией и США в феврале, "когда российские чиновники стремились привлечь американский бизнес". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Politico после февральских переговоров России и США в Эр-Рияде заявлял, что стороны обсуждали возможные совместные проекты в Арктике. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
