Израильские антифашисты поддержали слова президента Польши о бандеровцах
Антифашист Трапиров заявил о недопустимости бандеровской символики в Польше
Флаг Польши. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг - РИА Новости. Антифашистское движение в Израиле поддерживает позицию президента Польши Кароля Навроцкого о недопустимости бандеровской символики в польских общественных пространствах, сказал РИА Новости лидер движения Дмитрий Трапиров.
"От имени Антифашистского движения в Израиле мы не просто поддерживаем позицию президента Польши - мы категорически осуждаем любые попытки героизации нацистских преступников и использование бандеровской символики, куда бы она ни проникала. Бандеровцы были кровавыми палачами, ответственными за чудовищные массовые убийства, в том числе десятков тысяч евреев, поляков и мирных жителей", - заявил он.
Трапиров подчеркнул, что любое оправдание или возвеличивание пособников нацизма - это плевок в лицо памяти жертв и прямая угроза будущим поколениям. Кроме того, он призвал власти всех стран принять конкретные меры против подобного рода ситуации.
"Мы призываем власти всех стран реагировать на подобные проявления не символическими заявлениями, а конкретными мерами - вплоть до уголовного преследования организаторов и участников таких акций", - добавил он.
В среду польский лидер заявил, что наличие символов Степана Бандеры в польских общественных пространства неприемлемо, добавив, что Польша должна реагировать на подобные вещи решительно, высылая из страны участников подобных беспорядков.
Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. После этих инцидентов власти Польши решили выслать из страны 57 украинцев, участвовавших в беспорядках.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* террористические организации, запрещены в России.
