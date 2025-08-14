https://ria.ru/20250814/dtp-2035247407.html

Вице-Мисс Россия — 2017 погибла в ДТП с лосем

Вице-Мисс Россия — 2017 Ксения Александрова умерла в результате ДТП в Тверской области, сообщил Telegram-канал Baza. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вице-Мисс Россия — 2017 Ксения Александрова умерла в результате ДТП в Тверской области, сообщил Telegram-канал Baza."В аварии с лосем погибла вице-Мисс Россия — 2017 и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова", — говорится в публикации.По данным канала, ДТП произошло еще в июле. Выскочившее на дорогу животное пробило лобовое стекло машины, в которой на пассажирском сиденье находилась модель, и серьезно ее ранило.Александрову госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой. Ее состояние пытались стабилизировать, но 12 августа она умерла.

