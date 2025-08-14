Рейтинг@Mail.ru
В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 14.08.2025 (обновлено: 10:40 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/dtp-2035187656.html
В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами
В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами - РИА Новости, 14.08.2025
В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами
Количество ДТП в Москве с участием средств индивидуальной мобильности уменьшилось на 54,9% за семь месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:39:00+03:00
2025-08-14T10:40:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935728761_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6c4693c01a0351b0bdaf69790e981c16.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество ДТП в Москве с участием средств индивидуальной мобильности уменьшилось на 54,9% за семь месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%", - говорится в сообщении. Также Госавтоинспекция столицы отмечает, что число погибших и пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 70% и 55,1% соответственно.
https://ria.ru/20250812/moskva-2034899328.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935728761_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_9a0bc624d130f07db7f28f5bae58ffce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами

ГАИ: в Москве число ДТП с участием электросамокатов снизилось на 55% в 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у парковки электросамокатов на одной из улиц в Москве
Прохожие у парковки электросамокатов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у парковки электросамокатов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество ДТП в Москве с участием средств индивидуальной мобильности уменьшилось на 54,9% за семь месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%", - говорится в сообщении.
Также Госавтоинспекция столицы отмечает, что число погибших и пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 70% и 55,1% соответственно.
Электросамокаты в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
12 августа, 22:20
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала