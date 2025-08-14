https://ria.ru/20250814/dtp-2035187656.html
В Москве снизилось число ДТП с электросамокатами
москва
происшествия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество ДТП в Москве с участием средств индивидуальной мобильности уменьшилось на 54,9% за семь месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%", - говорится в сообщении. Также Госавтоинспекция столицы отмечает, что число погибших и пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 70% и 55,1% соответственно.
