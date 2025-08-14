Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 14.08.2025
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2025
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области
Операторы дронов 71-го полка российской группировки "Днепр" срывают на ореховском направлении попытки ВСУ подвозить подкрепления и осуществлять логистику,... РИА Новости, 14.08.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Операторы дронов 71-го полка российской группировки "Днепр" срывают на ореховском направлении попытки ВСУ подвозить подкрепления и осуществлять логистику, уничтожая технику еще в тылу, рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Джоконда". "Висит наблюдатель и контролирует северные подступы противника к городу Орехов. Как только наблюдатель увидел технику, которая спускается к нам на юг, нам поступает команда, мы взлетаем и перехватываем их. Нарушаем им логистику, подвоз. Штурмовиков они пытаются завозить, но и это им не удается последнее время", - пояснил он. Как сообщало РИА Новости ранее, в районе города Орехов в Запорожской области российскими военными создана "мертвая зона" для ВСУ. Боец с позывным "Грибник" рассказал, что операторы беспилотников контролируют территорию, которая уходит вглубь подконтрольной Украине, примерно на 23 километра. Противник, попадающий на эту территорию, уничтожается.
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области

Дроны ВС РФ срывают попытки ВСУ подвозить подкрепления на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Операторы дронов 71-го полка российской группировки "Днепр" срывают на ореховском направлении попытки ВСУ подвозить подкрепления и осуществлять логистику, уничтожая технику еще в тылу, рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Джоконда".
"Висит наблюдатель и контролирует северные подступы противника к городу Орехов. Как только наблюдатель увидел технику, которая спускается к нам на юг, нам поступает команда, мы взлетаем и перехватываем их. Нарушаем им логистику, подвоз. Штурмовиков они пытаются завозить, но и это им не удается последнее время", - пояснил он.
Как сообщало РИА Новости ранее, в районе города Орехов в Запорожской области российскими военными создана "мертвая зона" для ВСУ.
Боец с позывным "Грибник" рассказал, что операторы беспилотников контролируют территорию, которая уходит вглубь подконтрольной Украине, примерно на 23 километра. Противник, попадающий на эту территорию, уничтожается.
