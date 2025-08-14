https://ria.ru/20250814/dron-2035267863.html
Силы ПВО сбили десять БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем
Силы ПВО сбили десять БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем - РИА Новости, 14.08.2025
Силы ПВО сбили десять БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем
Средства ПВО РФ сбили 10 украинских беспилотников, восемь - над территорией Белгородской области и два - над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:35:00+03:00
2025-08-14T14:35:00+03:00
2025-08-14T15:45:00+03:00
россия
белгородская область
безопасность
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили 10 украинских беспилотников, восемь - над территорией Белгородской области и два - над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ в четверг."Четырнадцатого августа текущего года в период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность, краснодарский край
Россия, Белгородская область, Безопасность, Краснодарский край
Силы ПВО сбили десять БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем
ПВО за 3 часа сбила еще 8 украинских беспилотников в Белгородской области