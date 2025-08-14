https://ria.ru/20250814/dron-2035267863.html

Силы ПВО сбили десять БПЛА над Белгородской областью и Краснодарским краем

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили 10 украинских беспилотников, восемь - над территорией Белгородской области и два - над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ в четверг."Четырнадцатого августа текущего года в период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

