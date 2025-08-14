Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
18:31 14.08.2025
Почти 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье
Почти 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2025
Почти 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье
Порядка 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:31:00+03:00
2025-08-14T18:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донорство
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Донорская кровь необходима для спасения тех, кто попал в беду. Важно, что Подмосковье, благодаря донорам, полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови. С начала года в регионе заготовили 48,9 тонны крови и ее компонентов, что на 2,4 тонны больше, чем годом ранее", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Переливание крови может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), донорство
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
"Донорская кровь необходима для спасения тех, кто попал в беду. Важно, что Подмосковье, благодаря донорам, полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови. С начала года в регионе заготовили 48,9 тонны крови и ее компонентов, что на 2,4 тонны больше, чем годом ранее", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Переливание крови может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.
