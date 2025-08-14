https://ria.ru/20250814/donor-2035368744.html

Почти 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 49 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Донорская кровь необходима для спасения тех, кто попал в беду. Важно, что Подмосковье, благодаря донорам, полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови. С начала года в регионе заготовили 48,9 тонны крови и ее компонентов, что на 2,4 тонны больше, чем годом ранее", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Переливание крови может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.

