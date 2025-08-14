Рейтинг@Mail.ru
Подписания документов по итогам саммита в США не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 14.08.2025 (обновлено: 17:15 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/dokumenty-2035319629.html
Подписания документов по итогам саммита в США не планируется, заявил Песков
Подписания документов по итогам саммита в США не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 14.08.2025
Подписания документов по итогам саммита в США не планируется, заявил Песков
Подписания документов по итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:06:00+03:00
2025-08-14T17:15:00+03:00
в мире
россия
аляска
владимир путин
сша
дмитрий песков
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подписания документов по итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не ожидается, ничего не готовилось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли подписан какой-либо документ по итогам саммита лидеров России и США.
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, владимир путин, сша, дмитрий песков, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Подписания документов по итогам саммита в США не планируется, заявил Песков

Песков: подписания документов по итогам саммита Путина и Трампа не планируется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подписания документов по итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не ожидается, ничего не готовилось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли подписан какой-либо документ по итогам саммита лидеров России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияАляскаВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала