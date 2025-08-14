https://ria.ru/20250814/dokumenty-2035319629.html
Подписания документов по итогам саммита в США не планируется, заявил Песков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подписания документов по итогам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не ожидается, ничего не готовилось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли подписан какой-либо документ по итогам саммита лидеров России и США.
