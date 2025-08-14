Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 14.08.2025 (обновлено: 21:12 14.08.2025)
Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в ДНР
Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в ДНР
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Дружковке и четырех соседних селах в подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. &quot;Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Дружковки, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.По словам назначенного Украиной чиновника, там остаются 1879 детей. Указанные им населенные пункты расположены в северной части республики, около Славянско-Краматорской агломерации. В среду Филашкин заявлял о расширении зоны принудительной эвакуации в 14 населенных пунктах на севере ДНР — в районе городов Доброполье и Белозерское. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказалась покидать свои дома. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехало практически все население.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Дружковке и четырех соседних селах в подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Дружковки, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам назначенного Украиной чиновника, там остаются 1879 детей.
Указанные им населенные пункты расположены в северной части республики, около Славянско-Краматорской агломерации.
В среду Филашкин заявлял о расширении зоны принудительной эвакуации в 14 населенных пунктах на севере ДНР — в районе городов Доброполье и Белозерское.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказалась покидать свои дома.
Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехало практически все население.
