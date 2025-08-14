https://ria.ru/20250814/dmitriev-2035205363.html

Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлен на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости близкие к делегациям источники. "Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сообщили собеседники агентства. В среду стало известно, что встречу также посетит глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского дипломатического ведомства Алексей Фадеев.Саммит России и СШАПутин и Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома сообщал, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.Стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов заключения прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков.Трамп сообщал, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером. В Белом доме сообщили, что американский президент также заинтересован в диалоге с Москвой по темам за пределами украинского кризиса.

