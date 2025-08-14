https://ria.ru/20250814/dmitriev-2035205363.html
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники - РИА Новости, 14.08.2025
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлен на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:49:00+03:00
2025-08-14T11:49:00+03:00
2025-08-14T12:38:00+03:00
россия
сша
аляска
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлен на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости близкие к делегациям источники. "Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сообщили собеседники агентства. В среду стало известно, что встречу также посетит глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского дипломатического ведомства Алексей Фадеев.Саммит России и СШАПутин и Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома сообщал, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.Стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов заключения прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков.Трамп сообщал, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером. В Белом доме сообщили, что американский президент также заинтересован в диалоге с Москвой по темам за пределами украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, политика, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Аляска, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Политика, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники
Глава РФПИ Дмитриев войдет в состав делегации на саммите Путина и Трампа