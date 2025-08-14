Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 14.08.2025 (обновлено: 12:38 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/dmitriev-2035205363.html
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники - РИА Новости, 14.08.2025
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлен на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:49:00+03:00
2025-08-14T12:38:00+03:00
россия
сша
аляска
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлен на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости близкие к делегациям источники. "Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сообщили собеседники агентства. В среду стало известно, что встречу также посетит глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского дипломатического ведомства Алексей Фадеев.Саммит России и СШАПутин и Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома сообщал, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.Стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов заключения прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков.Трамп сообщал, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером. В Белом доме сообщили, что американский президент также заинтересован в диалоге с Москвой по темам за пределами украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, политика, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Аляска, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Политика, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дмитриев войдет в состав делегации на саммите в США, подтвердили источники

Глава РФПИ Дмитриев войдет в состав делегации на саммите Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлен на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщили РИА Новости близкие к делегациям источники.
"Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", — сообщили собеседники агентства.
В среду стало известно, что встречу также посетит глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского дипломатического ведомства Алексей Фадеев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:06

Саммит России и США

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома сообщал, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов заключения прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков.
Трамп сообщал, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером. В Белом доме сообщили, что американский президент также заинтересован в диалоге с Москвой по темам за пределами украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
РоссияСШААляскаКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийПолитикаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала