В Харьковской области уничтожили диверсантов спецподразделения ГУР

2025-08-14T06:57:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Диверсанты спецподразделения главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины "Тимур" были уничтожены в районе Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Волчанска командование ВСУ для диверсионных действий задействует спецподразделения ГУР. В ходе стрелкового боя уничтожена диверсионно-разведывательная группа подразделения "Тимур" ГУР МО Украины", - сказал собеседник агентства.

