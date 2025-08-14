https://ria.ru/20250814/diversanty-2035158032.html
В Харьковской области уничтожили диверсантов спецподразделения ГУР
В Харьковской области уничтожили диверсантов спецподразделения ГУР
В Харьковской области уничтожили диверсантов спецподразделения ГУР
Диверсанты спецподразделения главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины "Тимур" были уничтожены в районе Волчанска в Харьковской области, сообщили... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Диверсанты спецподразделения главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины "Тимур" были уничтожены в районе Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Волчанска командование ВСУ для диверсионных действий задействует спецподразделения ГУР. В ходе стрелкового боя уничтожена диверсионно-разведывательная группа подразделения "Тимур" ГУР МО Украины", - сказал собеседник агентства.
