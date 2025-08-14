https://ria.ru/20250814/delo-2035251331.html

Дело на замглавы "Ельцин Центра" поступило в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Материалы административного дела на первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень по статье о дискредитации Вооруженных сил России поступили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Да, материалы поступили в отношении Телень по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ – ред.), заседание назначено на 26 августа на 17.00 (15.00 мск – ред.)", – сказала собеседница агентства. В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Людмилы Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская сообщила агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "Урал Live" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

