В Чувашии арестовали мужчину, заставившего подростков умыться зеленкой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, заключен под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 30 июля подозреваемый, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя подростками. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил несовершеннолетних брата и сестру в свою машину, после чего отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении (статья 126 УК РФ). "После произошедшего фигурант покинул территорию республики и был объявлен в розыск. Двенадцатого августа подозреваемый был задержан. На следующий день по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
