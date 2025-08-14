Рейтинг@Mail.ru
11:22 14.08.2025
В Чувашии арестовали мужчину, заставившего подростков умыться зеленкой
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, заключен под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 30 июля подозреваемый, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя подростками. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил несовершеннолетних брата и сестру в свою машину, после чего отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении (статья 126 УК РФ). "После произошедшего фигурант покинул территорию республики и был объявлен в розыск. Двенадцатого августа подозреваемый был задержан. На следующий день по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии арестовали мужчину, заставившего подростков умыться зеленкой

В Чувашии на мужчину завели дело о похищении подростков

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, заключен под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 30 июля подозреваемый, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя подростками. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил несовершеннолетних брата и сестру в свою машину, после чего отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении (статья 126 УК РФ).
"После произошедшего фигурант покинул территорию республики и был объявлен в розыск. Двенадцатого августа подозреваемый был задержан. На следующий день по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Кадр видео из детского сада №25 в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Новороссийске завели дело на воспитателя за избиение ребенка
13 августа, 13:10
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
