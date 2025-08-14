https://ria.ru/20250814/chuvashiya-2035199185.html

В Чувашии арестовали мужчину, заставившего подростков умыться зеленкой

В Чувашии арестовали мужчину, заставившего подростков умыться зеленкой - РИА Новости, 14.08.2025

В Чувашии арестовали мужчину, заставившего подростков умыться зеленкой

Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, заключен под стражу,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T11:22:00+03:00

2025-08-14T11:22:00+03:00

2025-08-14T11:22:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, заключен под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 30 июля подозреваемый, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя подростками. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил несовершеннолетних брата и сестру в свою машину, после чего отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении (статья 126 УК РФ). "После произошедшего фигурант покинул территорию республики и был объявлен в розыск. Двенадцатого августа подозреваемый был задержан. На следующий день по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250813/novorossiysk-2034991525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)