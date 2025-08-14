Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
12:09 14.08.2025 (обновлено: 13:22 14.08.2025)
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:09:00+03:00
2025-08-14T13:22:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
юрий слюсарь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238439_0:212:3066:1937_1920x0_80_0_0_17f16f36cef038c3f7c03e62692ebbf9.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города."На месте происшествия введен локальный режим ЧС", — сказал ее представитель.Собеседник агентства добавил, что на месте работают оперативные службы.Об атаке БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону сообщил утром в четверг врио губернатора Юрий Слюсарь. По последним данным, пострадали 13 человек, двое их них в тяжелом состоянии, повреждены около десяти квартир, во многих из них выбиты стекла.Прокуратура открыла горячую для оказания правовой помощи: 8-863-210-55-99.
ростов-на-дону
россия
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА на жилые дома

Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025
Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города.
"На месте происшествия введен локальный режим ЧС", — сказал ее представитель.
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Собеседник агентства добавил, что на месте работают оперативные службы.
Об атаке БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону сообщил утром в четверг врио губернатора Юрий Слюсарь. По последним данным, пострадали 13 человек, двое их них в тяжелом состоянии, повреждены около десяти квартир, во многих из них выбиты стекла.
Прокуратура открыла горячую для оказания правовой помощи: 8-863-210-55-99.
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
 
