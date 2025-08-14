https://ria.ru/20250814/chs-2035211564.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:09:00+03:00
2025-08-14T12:09:00+03:00
2025-08-14T13:22:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
юрий слюсарь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238439_0:212:3066:1937_1920x0_80_0_0_17f16f36cef038c3f7c03e62692ebbf9.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города."На месте происшествия введен локальный режим ЧС", — сказал ее представитель.Собеседник агентства добавил, что на месте работают оперативные службы.Об атаке БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону сообщил утром в четверг врио губернатора Юрий Слюсарь. По последним данным, пострадали 13 человек, двое их них в тяжелом состоянии, повреждены около десяти квартир, во многих из них выбиты стекла.Прокуратура открыла горячую для оказания правовой помощи: 8-863-210-55-99.
Происшествия, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Россия
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА на жилые дома
