В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:09:00+03:00

2025-08-14T12:09:00+03:00

2025-08-14T13:22:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

юрий слюсарь

россия

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских военных на жилые дома, заявили РИА Новости в администрации города."На месте происшествия введен локальный режим ЧС", — сказал ее представитель.Собеседник агентства добавил, что на месте работают оперативные службы.Об атаке БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону сообщил утром в четверг врио губернатора Юрий Слюсарь. По последним данным, пострадали 13 человек, двое их них в тяжелом состоянии, повреждены около десяти квартир, во многих из них выбиты стекла.Прокуратура открыла горячую для оказания правовой помощи: 8-863-210-55-99.

