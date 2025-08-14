https://ria.ru/20250814/chernyshenko-2035193335.html
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро - РИА Новости, 14.08.2025
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро
Количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год увеличилось вдвое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:54:00+03:00
2025-08-14T10:54:00+03:00
2025-08-14T10:54:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_22ec417980bf87fc4152e837cff977ae.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год увеличилось вдвое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим активное развитие этой системы: в 2022 году в России действовало 58 СКБ (студенческих конструкторских бюро - ред.), а сегодня — уже 529. За год количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро увеличилось вдвое", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Уточняется, что 529 студенческих конструкторских бюро, расположенных в 78 регионах России, смогли за 2024 год привлечь к совместной деятельности более тысячи индустриальных компаний. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, деятельность студенческих конструкторских бюро соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития страны. "Самые популярные направления деятельности в студенческих конструкторских бюро прямо сейчас — информационные и аддитивные технологии, робототехника и биотехнологии", - уточнил министр. Работа СКБ направлена на развитие у студентов навыков проектирования и конструирования, позволяет участникам в командах заниматься научными исследованиями и разработками.
https://ria.ru/20250225/ntsm-2001442458.html
https://ria.ru/20250519/chernyshenko-2017755001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_13bc4c73c458167a962ec5227b05247f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, образование - общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Образование - Общество
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро
Чернышенко: число индустриальных партнеров у СКБ выросло вдвое за год
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год увеличилось вдвое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим активное развитие этой системы: в 2022 году в России
действовало 58 СКБ (студенческих конструкторских бюро - ред.), а сегодня — уже 529. За год количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро увеличилось вдвое", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что 529 студенческих конструкторских бюро, расположенных в 78 регионах России, смогли за 2024 год привлечь к совместной деятельности более тысячи индустриальных компаний.
По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова
, деятельность студенческих конструкторских бюро соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.
"Самые популярные направления деятельности в студенческих конструкторских бюро прямо сейчас — информационные и аддитивные технологии, робототехника и биотехнологии", - уточнил министр.
Работа СКБ направлена на развитие у студентов навыков проектирования и конструирования, позволяет участникам в командах заниматься научными исследованиями и разработками.