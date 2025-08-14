Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро - РИА Новости, 14.08.2025
10:54 14.08.2025
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро - РИА Новости, 14.08.2025
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро
Количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год увеличилось вдвое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год увеличилось вдвое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим активное развитие этой системы: в 2022 году в России действовало 58 СКБ (студенческих конструкторских бюро - ред.), а сегодня — уже 529. За год количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро увеличилось вдвое", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Уточняется, что 529 студенческих конструкторских бюро, расположенных в 78 регионах России, смогли за 2024 год привлечь к совместной деятельности более тысячи индустриальных компаний. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, деятельность студенческих конструкторских бюро соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития страны. "Самые популярные направления деятельности в студенческих конструкторских бюро прямо сейчас — информационные и аддитивные технологии, робототехника и биотехнологии", - уточнил министр. Работа СКБ направлена на развитие у студентов навыков проектирования и конструирования, позволяет участникам в командах заниматься научными исследованиями и разработками.
Чернышенко рассказал о развитии системы студенческих конструкторских бюро

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год увеличилось вдвое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим активное развитие этой системы: в 2022 году в России действовало 58 СКБ (студенческих конструкторских бюро - ред.), а сегодня — уже 529. За год количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро увеличилось вдвое", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что 529 студенческих конструкторских бюро, расположенных в 78 регионах России, смогли за 2024 год привлечь к совместной деятельности более тысячи индустриальных компаний.
По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, деятельность студенческих конструкторских бюро соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.
"Самые популярные направления деятельности в студенческих конструкторских бюро прямо сейчас — информационные и аддитивные технологии, робототехника и биотехнологии", - уточнил министр.
Работа СКБ направлена на развитие у студентов навыков проектирования и конструирования, позволяет участникам в командах заниматься научными исследованиями и разработками.
