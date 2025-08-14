https://ria.ru/20250814/bryansk-2035203236.html
Два человека получили ранения при атаке в Брянской области
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Сопычи Брянской области, медики оказали им помощь, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Сопычи Брянской области, медики оказали им помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Очередные варварские преступления киевского режима в нашем приграничье. ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Бригадой скорой медицинской помощи мужчине и женщине на месте оперативно оказана вся необходимая помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что работают оперативные и экстренные службы.Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам и атакам дронов.
