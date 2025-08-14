Рейтинг@Mail.ru
Британия усиливает попытки вмешательства в дела России, заявили в ГД - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/britanija-2035246167.html
Британия усиливает попытки вмешательства в дела России, заявили в ГД
Британия усиливает попытки вмешательства в дела России, заявили в ГД - РИА Новости, 14.08.2025
Британия усиливает попытки вмешательства в дела России, заявили в ГД
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что Великобритания усиливает попытки... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:42:00+03:00
2025-08-14T13:42:00+03:00
в мире
россия
великобритания
василий пискарев
госдума рф
chatham house
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела РФ с помощью созданной в парламенте межпартийной группы по России - "APPG on Russia and Democracy", заявил глава думской комиссии Василий Пискарев. "Комиссия фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России. В британском парламенте создали межпартийную группу по России – "APPG on Russia and Democracy". Новая структура намерена координировать сеть организаций, созданных якобы российскими "демократическими" силами после начала СВО, и тесно взаимодействовать со всякого рода прочими перебежчиками, релокантами и предателями", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, некоторые из направлений - информационные атаки и пропаганда, подготовка предложений для правительства о введении в отношении России новых санкций и ограничений. Он отметил, что также в своей работе против России парламентская группа рассчитывает на помощь экспертов из состава выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций, среди которых Chatham House, Transparency и другие. "Будем учитывать данную информацию, в том числе в контексте приближающихся электоральных кампаний 2025-2026 годов", - добавил политик.
https://ria.ru/20250805/rossija-2033456523.html
https://ria.ru/20250605/fsb-2021016244.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, василий пискарев, госдума рф, chatham house
В мире, Россия, Великобритания, Василий Пискарев, Госдума РФ, Chatham House
Британия усиливает попытки вмешательства в дела России, заявили в ГД

Пискарев: Британия усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела РФ с помощью созданной в парламенте межпартийной группы по России - "APPG on Russia and Democracy", заявил глава думской комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России. В британском парламенте создали межпартийную группу по России – "APPG on Russia and Democracy". Новая структура намерена координировать сеть организаций, созданных якобы российскими "демократическими" силами после начала СВО, и тесно взаимодействовать со всякого рода прочими перебежчиками, релокантами и предателями", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation*
5 августа, 13:22
По словам Пискарева, некоторые из направлений - информационные атаки и пропаганда, подготовка предложений для правительства о введении в отношении России новых санкций и ограничений.
Он отметил, что также в своей работе против России парламентская группа рассчитывает на помощь экспертов из состава выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций, среди которых Chatham House, Transparency и другие.
"Будем учитывать данную информацию, в том числе в контексте приближающихся электоральных кампаний 2025-2026 годов", - добавил политик.
Заявление ФСБ о роли Британии в мировых кризисах - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО
5 июня, 08:46
 
В миреРоссияВеликобританияВасилий ПискаревГосдума РФChatham House
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала