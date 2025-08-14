https://ria.ru/20250814/britanija-2035246167.html

Британия усиливает попытки вмешательства в дела России, заявили в ГД

2025-08-14T13:42:00+03:00

в мире

россия

великобритания

василий пискарев

госдума рф

chatham house

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела РФ с помощью созданной в парламенте межпартийной группы по России - "APPG on Russia and Democracy", заявил глава думской комиссии Василий Пискарев. "Комиссия фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России. В британском парламенте создали межпартийную группу по России – "APPG on Russia and Democracy". Новая структура намерена координировать сеть организаций, созданных якобы российскими "демократическими" силами после начала СВО, и тесно взаимодействовать со всякого рода прочими перебежчиками, релокантами и предателями", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, некоторые из направлений - информационные атаки и пропаганда, подготовка предложений для правительства о введении в отношении России новых санкций и ограничений. Он отметил, что также в своей работе против России парламентская группа рассчитывает на помощь экспертов из состава выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций, среди которых Chatham House, Transparency и другие. "Будем учитывать данную информацию, в том числе в контексте приближающихся электоральных кампаний 2025-2026 годов", - добавил политик.

россия

великобритания

