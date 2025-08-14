https://ria.ru/20250814/bpla-2035400893.html

ПВО сбила 13 дронов ВСУ над российскими регионами

2025-08-14T21:53:00+03:00

2025-08-14T21:53:00+03:00

2025-08-14T22:00:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за три часа вечером в четверг перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.

2025

россия, безопасность, белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)