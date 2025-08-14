https://ria.ru/20250814/bpla-2035385904.html

В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий

Двадцать зданий повреждены в Ростове в результате атаки БПЛА в четверг, комиссия устанавливает ущерб, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Двадцать зданий повреждены в Ростове в результате атаки БПЛА в четверг, комиссия устанавливает ущерб, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб", - говорится в сообщении.По словам врио губернатора региона, на данный момент принято 175 заявлений. Он также рассказал, что пообщался с жителями поврежденных домов."Поговорил с жителями. Спрашивают, когда смогут вернуться в свои квартиры и как скоро будет возмещён ущерб. Делаем всё, чтобы быстро помочь людям", - подчеркнул Слюсарь.

