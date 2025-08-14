Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий
19:38 14.08.2025
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий
Двадцать зданий повреждены в Ростове в результате атаки БПЛА в четверг, комиссия устанавливает ущерб, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем РИА Новости, 14.08.2025
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Двадцать зданий повреждены в Ростове в результате атаки БПЛА в четверг, комиссия устанавливает ущерб, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб", - говорится в сообщении.По словам врио губернатора региона, на данный момент принято 175 заявлений. Он также рассказал, что пообщался с жителями поврежденных домов."Поговорил с жителями. Спрашивают, когда смогут вернуться в свои квартиры и как скоро будет возмещён ущерб. Делаем всё, чтобы быстро помочь людям", - подчеркнул Слюсарь.
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий

В Ростове-на-Дону 20 зданий пострадали в результате атаки БПЛА в четверг

Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Двадцать зданий повреждены в Ростове в результате атаки БПЛА в четверг, комиссия устанавливает ущерб, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб", - говорится в сообщении.
По словам врио губернатора региона, на данный момент принято 175 заявлений. Он также рассказал, что пообщался с жителями поврежденных домов.
"Поговорил с жителями. Спрашивают, когда смогут вернуться в свои квартиры и как скоро будет возмещён ущерб. Делаем всё, чтобы быстро помочь людям", - подчеркнул Слюсарь.
