ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

Центральная районная больница города Алешки Херсонской области обстреляна артиллерией боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из... РИА Новости, 14.08.2025

происшествия

херсонская область

днепр (река)

каховка

вооруженные силы украины

ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Центральная районная больница города Алешки Херсонской области обстреляна артиллерией боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ пострадало здание терапии ЦРБ в Алешках. Помимо этого, в Каховке загорелся девятиэтажный жилой дом. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 12 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.

херсонская область

днепр (река)

каховка

2025

