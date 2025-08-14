Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами
11:10 14.08.2025 (обновлено: 13:15 14.08.2025)
СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами
в мире
дамаск (город)
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирийские демократические силы
исламское государство*
курды
БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости. На линии реки Евфрат в городе Дейр-эз-Зор вспыхнули столкновения между армией временного сирийского правительства и курдскими формированиями "Сирийские демократические силы", сообщает Syria TV. "Столкновения вспыхнули с применением автоматического оружия и реактивных снарядов между СДС и сирийской армией на обоих берегах реки Евфрат", — передает телеканал. Ранее официальные власти в Дамаске и руководство курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на линии соприкосновения в провинции Алеппо. Сирийские демократические силы — военизированное формирование, созданное при поддержке США под предлогом борьбы с "Исламским государством"*. Его основную часть составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD). СДС контролируют северо-восток Сирии, около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с не зависимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель. В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности и недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС. Они также обсудили перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи было подписано соглашение.* Запрещенная в России террористическая организация.
дамаск (город)
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
в мире, дамаск (город), сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сирийские демократические силы, исламское государство*, курды
В мире, Дамаск (город), Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирийские демократические силы, Исламское государство*, курды
БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости. На линии реки Евфрат в городе Дейр-эз-Зор вспыхнули столкновения между армией временного сирийского правительства и курдскими формированиями "Сирийские демократические силы", сообщает Syria TV.
"Столкновения вспыхнули с применением автоматического оружия и реактивных снарядов между СДС и сирийской армией на обоих берегах реки Евфрат", — передает телеканал.
Ранее официальные власти в Дамаске и руководство курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на линии соприкосновения в провинции Алеппо.
Сирийские демократические силы — военизированное формирование, созданное при поддержке США под предлогом борьбы с "Исламским государством"*. Его основную часть составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD).
СДС контролируют северо-восток Сирии, около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с не зависимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.
В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности и недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС. Они также обсудили перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи было подписано соглашение.
* Запрещенная в России террористическая организация.
