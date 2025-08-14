https://ria.ru/20250814/boi-2035196312.html

СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами

СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами - РИА Новости, 14.08.2025

СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами

На линии реки Евфрат в городе Дейр-эз-Зор вспыхнули столкновения между армией временного сирийского правительства и курдскими формированиями "Сирийские... РИА Новости, 14.08.2025

БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости. На линии реки Евфрат в городе Дейр-эз-Зор вспыхнули столкновения между армией временного сирийского правительства и курдскими формированиями "Сирийские демократические силы", сообщает Syria TV. "Столкновения вспыхнули с применением автоматического оружия и реактивных снарядов между СДС и сирийской армией на обоих берегах реки Евфрат", — передает телеканал. Ранее официальные власти в Дамаске и руководство курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на линии соприкосновения в провинции Алеппо. Сирийские демократические силы — военизированное формирование, созданное при поддержке США под предлогом борьбы с "Исламским государством"*. Его основную часть составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD). СДС контролируют северо-восток Сирии, около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с не зависимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель. В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности и недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС. Они также обсудили перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи было подписано соглашение.* Запрещенная в России террористическая организация.

