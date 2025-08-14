https://ria.ru/20250814/blagoustroystvo-2035241584.html

Более 50 млн руб направили на благоустройство сел в Ярославской области

2025-08-14T13:26:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей направили на благоустройство сельских территорий в Ярославской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "На благоустройство сельских территорий Ярославской области из регионального бюджета выделено 52 миллиона рублей. На эти средства планируется сделать детские игровые зоны, места отдыха, обновить общественные пространства у социальных объектов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, работы в рамках проекта "Развитие сельских территорий" проведут практически во всех муниципальных округах региона. "Создаем комфортную среду для жизни во всех округах Ярославской области, независимо от их величины и численности населения. Для развития инфраструктуры не только привлекаем федеральные средства, но и реализуем сами местные инициативы. В частности, по проекту "Развитие сельских территорий" приводим в порядок объекты в отдаленных уголках региона", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Так, в этом году в деревне Телицино Даниловского округа появилась современная детско-спортивная площадка, отметили в областном правительстве. В прошлом году по проекту "Развитие сельских территорий" в Даниловском округе обустроили детско-спортивную площадку в поселке Горушка. "Позитивный результат реализации губернаторского проекта развития сельских территорий удалось получить сразу же: в прошлом году было благоустроено 23 пространства. В этом сезоне планируем обустроить еще 16", – отметил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

