18:02 14.08.2025 (обновлено: 18:28 14.08.2025)
Мишустин рассказал о работе российских компаний в Киргизии
Мишустин рассказал о работе российских компаний в Киргизии
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи российских компаний работают в Киргизии, и Москва благодарна Бишкеку за внимательное отношение к работе в республике бизнеса из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Россия является одним из основных внешнеторговых партнеров Киргизии - 1 700 компаний здесь работают, - отметил Мишустин, обращаясь к Жапарову. - Конечно, мы создаем для них хороший климат и благодарим вас за внимательное отношение ко всем вопросам, связанным с пребыванием российского бизнеса и с инвестиционной активностью в Киргизии". "Хотел бы особо отметить укрепление наших межрегиональных связей: 80 регионов России напрямую работают с Киргизией", - рассказал российский премьер и напомнил о скором XII Межрегиональном форуме в республике. "Практически все регионы России планируют принять участие и также принести новые проекты", - добавил он.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи российских компаний работают в Киргизии, и Москва благодарна Бишкеку за внимательное отношение к работе в республике бизнеса из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
"Россия является одним из основных внешнеторговых партнеров Киргизии - 1 700 компаний здесь работают, - отметил Мишустин, обращаясь к Жапарову. - Конечно, мы создаем для них хороший климат и благодарим вас за внимательное отношение ко всем вопросам, связанным с пребыванием российского бизнеса и с инвестиционной активностью в Киргизии".
"Хотел бы особо отметить укрепление наших межрегиональных связей: 80 регионов России напрямую работают с Киргизией", - рассказал российский премьер и напомнил о скором XII Межрегиональном форуме в республике. "Практически все регионы России планируют принять участие и также принести новые проекты", - добавил он.
Министры здравоохранения России и Киргизии утвердили план сотрудничества
