Мишустин рассказал о работе российских компаний в Киргизии

Мишустин рассказал о работе российских компаний в Киргизии - РИА Новости, 14.08.2025

Мишустин рассказал о работе российских компаний в Киргизии

Порядка 1,7 тысячи российских компаний работают в Киргизии, и Москва благодарна Бишкеку за внимательное отношение к работе в республике бизнеса из России,...

2025-08-14T18:02:00+03:00

2025-08-14T18:02:00+03:00

2025-08-14T18:28:00+03:00

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи российских компаний работают в Киргизии, и Москва благодарна Бишкеку за внимательное отношение к работе в республике бизнеса из России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Россия является одним из основных внешнеторговых партнеров Киргизии - 1 700 компаний здесь работают, - отметил Мишустин, обращаясь к Жапарову. - Конечно, мы создаем для них хороший климат и благодарим вас за внимательное отношение ко всем вопросам, связанным с пребыванием российского бизнеса и с инвестиционной активностью в Киргизии". "Хотел бы особо отметить укрепление наших межрегиональных связей: 80 регионов России напрямую работают с Киргизией", - рассказал российский премьер и напомнил о скором XII Межрегиональном форуме в республике. "Практически все регионы России планируют принять участие и также принести новые проекты", - добавил он.

