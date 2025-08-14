https://ria.ru/20250814/biznes-2035143950.html

Эксперт оценил потери американского бизнеса на уходе из России

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американские компании потеряли на уходе из России 300-400 миллиардов долларов, сильнее всего решение свернуть бизнес ударило по представителям IT-индустрии, медицины и потребсектора, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Потери американского бизнеса из-за ухода из России можно оценить в 300-400 миллиардов долларов, из них на долю IT-индустрии пришлось 100-150 миллиардов долларов, медицины и потребительского бизнеса - 80-120 миллиардов долларов, финансового бизнеса - 70-80 миллиардов долларов, остальное - энергетика и промышленность", - подсчитал эксперт. Согласно расчетам РИА Новости на основе открытых данных, более трехсот компаний из США заморозили свой бизнес в России или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и промышленности. Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, из них в настоящее время продолжают работать в России или предоставлять услуги бизнесу немногим больше половины - 336 организаций.

