https://ria.ru/20250814/biznes-2035143950.html
Эксперт оценил потери американского бизнеса на уходе из России
Эксперт оценил потери американского бизнеса на уходе из России - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт оценил потери американского бизнеса на уходе из России
Американские компании потеряли на уходе из России 300-400 миллиардов долларов, сильнее всего решение свернуть бизнес ударило по представителям IT-индустрии,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T02:06:00+03:00
2025-08-14T02:06:00+03:00
2025-08-14T02:06:00+03:00
экономика
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американские компании потеряли на уходе из России 300-400 миллиардов долларов, сильнее всего решение свернуть бизнес ударило по представителям IT-индустрии, медицины и потребсектора, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Потери американского бизнеса из-за ухода из России можно оценить в 300-400 миллиардов долларов, из них на долю IT-индустрии пришлось 100-150 миллиардов долларов, медицины и потребительского бизнеса - 80-120 миллиардов долларов, финансового бизнеса - 70-80 миллиардов долларов, остальное - энергетика и промышленность", - подсчитал эксперт. Согласно расчетам РИА Новости на основе открытых данных, более трехсот компаний из США заморозили свой бизнес в России или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и промышленности. Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, из них в настоящее время продолжают работать в России или предоставлять услуги бизнесу немногим больше половины - 336 организаций.
https://ria.ru/20250731/kreml-2032686633.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша
Эксперт оценил потери американского бизнеса на уходе из России
Леонид Хазанов: компании из США потеряли на уходе из России $300-400 миллиардов