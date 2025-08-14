https://ria.ru/20250814/bitkoin-2035148571.html
Стоимость биткоина превысила 124 тысячи долларов
Стоимость биткоина превысила 124 тысячи долларов - РИА Новости, 14.08.2025
Стоимость биткоина превысила 124 тысячи долларов
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись выше 124 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:34:00+03:00
2025-08-14T03:34:00+03:00
2025-08-14T03:34:00+03:00
биткоин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись выше 124 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.22 мск подорожал до 124 060 долларов.
https://ria.ru/20250712/bitkoin-2028783249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин
Стоимость биткоина превысила 124 тысячи долларов
Стоимость биткоина превысила $124 тысячи и обновила исторический максимум