Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость биткоина растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума, поднявшись выше 123,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 01.50 мск подорожал до 123 577 долларов.
