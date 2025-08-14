Рейтинг@Mail.ru
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 14.08.2025 (обновлено: 17:48 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035328024.html
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2025
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью
Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:29:00+03:00
2025-08-14T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, утром БПЛА атаковали здание регионального правительства в Белгороде. Также удар пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из них уничтожены огнем.Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Белгороде.С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью

ПВО с 14:00 до 17:00 сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, утром БПЛА атаковали здание регионального правительства в Белгороде. Также удар пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из них уничтожены огнем.
Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Белгороде.
С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала