https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035328024.html
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2025
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью
Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:29:00+03:00
2025-08-14T17:29:00+03:00
2025-08-14T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, утром БПЛА атаковали здание регионального правительства в Белгороде. Также удар пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из них уничтожены огнем.Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Белгороде.С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород
ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью
ПВО с 14:00 до 17:00 сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью