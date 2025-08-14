https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035328024.html

ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью

ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2025

ПВО за три часа сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской областью

Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:29:00+03:00

2025-08-14T17:29:00+03:00

2025-08-14T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, утром БПЛА атаковали здание регионального правительства в Белгороде. Также удар пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из них уничтожены огнем.Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Белгороде.С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, белгород