На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 14.08.2025
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 14.08.2025
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.08.2025
КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам… В результате падения обломков повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль", - говорится в сообщении. Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Опасность БПЛА была объявлена в крае в среду в 21.51 мск. Отмену угрозы атаки беспилотников в МЧС объявили утром 14 августа в 9.44 мск.
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

В Славянске-на-Кубани обломки украинских БПЛА упали по шести адресам

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам… В результате падения обломков повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
Опасность БПЛА была объявлена в крае в среду в 21.51 мск. Отмену угрозы атаки беспилотников в МЧС объявили утром 14 августа в 9.44 мск.
