https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035205087.html
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 14.08.2025
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:48:00+03:00
2025-08-14T11:48:00+03:00
2025-08-14T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам… В результате падения обломков повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль", - говорится в сообщении. Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Опасность БПЛА была объявлена в крае в среду в 21.51 мск. Отмену угрозы атаки беспилотников в МЧС объявили утром 14 августа в 9.44 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
В Славянске-на-Кубани обломки украинских БПЛА упали по шести адресам