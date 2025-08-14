https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035205087.html

На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.08.2025

КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены по шести адресам в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам… В результате падения обломков повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль", - говорится в сообщении. Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Опасность БПЛА была объявлена в крае в среду в 21.51 мск. Отмену угрозы атаки беспилотников в МЧС объявили утром 14 августа в 9.44 мск.

