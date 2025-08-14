https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035201327.html

ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 14.08.2025

ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T11:34:00+03:00

2025-08-14T11:34:00+03:00

2025-08-14T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф