ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
