ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Специальная военная операция на Украине
 
11:34 14.08.2025 (обновлено: 11:43 14.08.2025)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
