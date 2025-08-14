https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035178299.html
На Кубани отменили угрозу атаки беспилотников
На Кубани отменили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.08.2025
КРАСНОДАР, 14 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
