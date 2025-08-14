https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035159905.html

ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.08.2025

ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника, больше всего над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:24:00+03:00

2025-08-14T07:24:00+03:00

2025-08-14T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

ростовская область

безопасность

черное море

волгоградская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника, больше всего над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, семь – над территорией Республики Крым, семь – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250814/belgorod-2035157527.html

россия

республика крым

ростовская область

черное море

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, ростовская область, безопасность, черное море, волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)