ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.08.2025
ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника, больше всего над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T07:24:00+03:00
2025-08-14T07:24:00+03:00
2025-08-14T07:33:00+03:00
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника, больше всего над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, семь – над территорией Республики Крым, семь – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
ПВО ночью сбила 44 украинских беспилотника
