https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035154764.html

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 14.08.2025

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:59:00+03:00

2025-08-14T05:59:00+03:00

2025-08-14T05:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллерово

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он отметил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.

https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035148854.html

ростовская область

миллерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, миллерово, юрий слюсарь