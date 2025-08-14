https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035154764.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 14.08.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он отметил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
