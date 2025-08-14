Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник ударил по вышке сотовой связи в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
14:37 14.08.2025 (обновлено: 15:13 14.08.2025)
Украинский беспилотник ударил по вышке сотовой связи в ДНР
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по вышке сотовой связи в посёлке шахты имени Изотова в Горловке, оставив поселок без связи, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по вышке сотовой связи в посёлке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Посёлок без связи", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что утром украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на кровлю одного из учреждений в этом поселке, обошлось без пострадавших. Позже Приходько добавил, что украинский дрон нанёс удар по вышке сотовой связи в жилом массиве "Солнечный" в Калининском районе Горловки.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в четверг ВСУ несколько раз атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотников-камикадзе и сбросили снаряд с БПЛА, а также утром обстреляли указанный район из "натовской" артиллерии, выпустив два снаряда. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по вышке сотовой связи в посёлке шахты имени Изотова в Горловке, оставив поселок без связи, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько.
"Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по вышке сотовой связи в посёлке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Посёлок без связи", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он отметил, что утром украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на кровлю одного из учреждений в этом поселке, обошлось без пострадавших.
Позже Приходько добавил, что украинский дрон нанёс удар по вышке сотовой связи в жилом массиве "Солнечный" в Калининском районе Горловки.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в четверг ВСУ несколько раз атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотников-камикадзе и сбросили снаряд с БПЛА, а также утром обстреляли указанный район из "натовской" артиллерии, выпустив два снаряда.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
