Правительство хочет продлить запрет на экспорт бензина, сообщил источник

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство России планирует продлить эмбарго на экспорт бензина на сентябрь, сообщили РИА Новости источники в отрасли.Ранее вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на рынке нефтепродуктов."Власти думают о продлении запрета на вывоз бензина за рубеж еще на месяц", - заявили источники, знакомые с ходом совещания.Также на совещании участникам рынка было рекомендовано сдерживать цены на нефтепродукты и участвовать в аукционе открытия во время торгов на Петербургской бирже.В конце 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже призывала нефтяные компании участвовать в аукционе открытия. Механизм позволяет по специальному алгоритму определить цену и удовлетворить первые заявки торгового дня. Это минимизирует возможности манипулирования и позволяет эффективно определить цену с учетом баланса спроса и предложения, объяснили в ведомстве.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и должны были действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

